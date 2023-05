Ad Avellino seconda edizione di Irpinia Trauma Forum

(ANSA) - AVELLINO, 24 MAG - Ridefinire e perfezionare la presa in carico del paziente con fratture pelviche, partendo dal primo soccorso svolto dagli operatori del 118. Ne discuteranno ad Avellino il prossimo 27 maggio chirurghi, anestesisti, ortopedici, neurochirurghi e radiologi provenienti da tutta Italia al convegno promosso dall'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati". La seconda edizione di Irpinia trauma forum, organizzata dal primario di Ortopedia e traumatologia, Antonio Medici, coinvolgerà anche i direttori generali e sanitari dell'azienda ospedaliera e della Asl di Avellino al fine di illustrare le criticità e le proposte di miglioramento dei percorsi locali dedicati all'emergenza-urgenza. Tra i relatori anche Federico Bove, e Stefania Cimbanassi, rispettivamente primario di ortopedia e responsabile del Trauma Team dell'ospedale "Niguarda" di Milano. "La nostra azienda -spiega il dg del "Moscati", Renato Pizzuti- sta diventando punto di riferimento regionale anche per specialità come l'ortopedia, arrivando a servire un bacino di utenza che supera il milione di abitanti, Una responsabilità che ci sollecita a sviluppare modelli virtuosi di gestione del paziente e a migliorare i processi già avviati. (ANSA)