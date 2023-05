Sorrento Walks, nuove mappe e segnaletica per la rete

(ANSA) - SORRENTO, 23 MAG - I percorsi pedonali piacciono sempre di più. E il turismo sentieristico si allarga. tant'è che Sorrento Walks, la rete di percorsi pedonali promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da Penisolaverde, si arricchisce di nuove opportunità a disposizione di cittadini e visitatori.

Tante le novità. In collaborazione con il Cmea, il Centro meridionale di educazione ambientale, sono stati infatti individuati alcuni luoghi significativi del territorio e della storia di Sorrento. Nei prossimi giorni verranno posizionati dei cartelli nei pressi di Grotta Nicolucci, Vallone dei Mulini, Marina Grande, Ninfei Villa Agrippa Postumo e dell'Agruminato, che riportano un breve testo di presentazione in italiano ed inglese e un Qr Code con un'ampia descrizione del luogo.

"Stiamo investendo nel progetto, convinti che quello escursionistico rappresenti un'importante segmento turistico per il nostro territorio - commenta il sindaco, Massimo Coppola - Senza contare che, attraverso Sorrento Walks, residenti ed ospiti possono apprezzare, in maniera del tutto gratuita, le tante risorse ambientali disponibili. Non ultimo, c'è da considerare il valore in termini di benessere che l'attività del camminare comporta".

Altra iniziativa di queste ore, la distribuzione presso gli info point comunali delle nuove mappe cartacee con l'indicazione dei vari itinerari che gli appassionati di trekking possono utilizzare, alla scoperta delle bellezze nascoste di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense.

Per tutti, anche la possibilità di consultare il sito web www.sorrentowalks.com che conta centinaia di visite quotidiane - in testa utenti da Usa, Regno Unito, Europa del Nord ed Australia - per scaricare liberamente indicazioni ed informazioni utili.

Infine, nell'ambito della Blue Week 2023 organizzata dalla delegazione penisola sorrentina di Marevivo, domenica 28 maggio alle ore 18.30, con partenza da piazza Tasso, Sorrento Walks propone una passeggiata lungo l'itinerario 19 che si snoda tra Sorrento e Sant'Agnello. Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a info@sorrentowalks.com (ANSA).