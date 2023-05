Tornano i Dialoghi con la Reggia di Caserta, focus sui restauri

(ANSA) - CASERTA, 22 MAG - Si parlerà dei restauri in corso alla Reggia di Caserta dell'incontro online Dialoghi con la Reggia, evento mensile che mette a confronto la direzione museale con la platea social, dando la possibilità a tanti cittadini di interloquire con i responsabili della gestione del monumento patrimonio Unesco.

L'appuntamento è per mercoledì 24 maggio (ore 16 sui canali Facebook e YouTube della Reggia); parteciperanno il Direttore generale della Reggia di CasertaTiziana Maffe, Giuseppe Oreste Graziano (Direttore dei Lavori), Anna Manzone (Direttore operativo dei lavori) e Anna Panariello (Cooperativa Archeologia).

A scegliere attraverso un sondaggio il tema di questo mese sono stati proprio i followers Instagram e Facebook dell'Istituto.

Sarà quindi possibile conoscere i dettagli degli interventi di restauro negli appartamento reali, in particolare nelle Sale di Marte, Astrea e Trono, previsti dal progetto di "Miglioramento dell'offerta museale" nell'ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (PON Cultura e Sviluppo 2014-2020).

I lavori riguardano il consolidamento e il restauro degli apparati decorativi delle volte delle Sale; in questa occasione, dunque, gli occhi saranno puntati ai soffitti dei magnifici spazi dell'Ala dell'800 degli Appartamenti Reali. (ANSA).