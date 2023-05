Penisola sorrentina e Capri, guasto alla rete idrica

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Un'importante perdita alla rete idrica, che si è verificata ieri mattina sulla condotta adduttrice Dn 600, sta provocando mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in alcuni comuni della penisola sorrentina e in numerose zone dell'isola di Capri. Inizialmente di lieve entità, la perdita si è intensificata in prossimità di un attraversamento sospeso lungo un ponte, situato precisamente nel comune di Piano di Sorrento, in via Sant'Andrea.

L'intervento di riparazione si è presentato molto complesso.

Le squadre tecniche di Gori sono intervenute con mezzi speciali per raggiungere il punto preciso della perdita, sospeso a circa venti metri di altezza.

Al fine di consentire le attività è stato necessario interrompere il flusso idrico nel tratto Meta-Sorrento ed è stata ingaggiata da subito una squadra di saldatori insieme ad altri operatori per i lavori di contenimento della perdita. Le condizioni in cui versa la condotta, e la sua particolare ubicazione, necessitano di una soluzione tecnica particolareggiata, con la realizzazione di un coprigiunto speciale realizzato ad hoc.

Sono pertanto previste mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione, fino alle 22 di questa oggi. (ANSA).