Campo padel nel mercato ortofrutticolo, è polemica a Giugliano

(ANSA) - GIUGLIANO (NAPOLI), 22 MAG - Era tra i mercati ortofrutticoli generali più importanti d'Italia per il volume di affari. Poi il declino, anche a causa del trasferimento delle aziende agricole locali verso l'alto Casertano e la provincia di Latina e dell'avvento della grande distribuzione. Costruito nella metà degli anni 80, ora è in parte inutilizzato e l'amministrazione comunale di Giugliano per il rilancio della struttura ha presentato un progetto - già finanziato - che prevede "la realizzazione di un centro polifunzionale dotato di sala convegni, un laboratorio, una sala co-working, una sala ristoro, locali destinati al comparto amministrativo, un campo di calcio a 5 e un campo di padel". L'annuncio sui social del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha scatenato la polemica.

Numerosi i commenti proprio sui social ma lo scontro si sposterà presto anche in consiglio comunale perchè l'ex sindaco ed attuale consigliere comunale di opposizione, Antonio Poziello, ha già annunciato che presenterà una interrogazione.

"Dopo l'estate partiranno i lavori, l'ufficio sta esaurendo l'ultima parte degli adempimenti burocratici ed a settembre aprirà l'ennesimo cantiere per realizzare nuove strutture e servizi", ha scritto il sindaco. Ma sono tanti a chiedersi il perchè sia stato deciso di realizzare delle strutture sportive in un impianto che doveva essere il punto di riferimento per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Campania. Il mercato, progettato e realizzato negli anni '80, in realtà non è mai decollato completamente. Numerosi i progetti per il rilancio presentati nel corso degli anni dalle varie amministrazioni che si sono succedete ma quasi tutti naufragati anche perché i contadini della zona si sono trasferiti altrove (dall'alto Casertano alla provincia di Latina) scegliendo altri mercati per la vendita dei loro prodotti.

"Se l'attuale amministrazione ha deciso di chiudere il mercato ortofrutticolo abbia il coraggio di dirlo chiaramente", ha detto Poziello. "Perché questa decisione - ha aggiunto - segna inevitabilmente la fine del polo commerciale". (ANSA).