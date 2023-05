Avitabile dirigerà il "Settembre al Borgo" a Caserta

(ANSA) - CASERTA, 16 MAG - Sarà ancora una volta il musicista napoletano Enzo Avitabile a dirigere il "Settembre al Borgo", storica kermesse di musica e teatro che si tiene ogni anno a fine estate, da oltre mezzo secolo, a Casertavecchia, borgo medioevale di Caserta. L'artista ha fatto visita al Sindaco di Caserta, Carlo Marino, con il quale ha discusso delle idee e dei progetti da mettere in campo per la prossima edizione della rassegna nel corso di un incontro tenutosi in sala giunta, alla presenza del Vicesindaco e Assessore agli Eventi Emiliano Casale, dell'Assessore alla Cultura Enzo Battarra e delle consigliere comunali Daniela Dello Buono e Roberta Greco. La kermesse prevederà spettacoli tutti gratuiti. "Settembre al Borgo - ha affermato il maestro Enzo Avitabile - rispetterà sempre la qualità e il gradimento: l'obiettivo è coniugare la qualità con la fruibilità per tutti".

"Il maestro Avitabile - ha spiegato il sindaco Carlo Marino - ha lavorato benissimo nelle scorse edizioni ed è la settima volta che lo abbiamo voluto alla direzione di 'Settembre al Borgo'. Con lui si è sviluppato un solido rapporto negli anni e le sue straordinarie qualità artistiche sono un punto di forza per la nostra storica manifestazione. Quest'anno, poi, per la prima volta, abbiamo nominato già a maggio il Direttore di questo grande evento e abbiamo tutto il tempo per programmare le restanti iniziative che ruotano attorno alla manifestazione. È una novità di fondamentale importanza".

Il Vicesindaco Casale garantisce che il "programma sarà presentato a giugno. In tal modo - aggiunge - gli albergatori, i ristoratori e, più in generale, gli operatori turistici, potranno proporre il cosiddetto 'Pacchetto Settembre al Borgo'".

"Per questa edizione - ha sottolineato l'Assessore alla Cultura Battarra - auspichiamo una maggiore presenza di eventi legati al teatro. Un'altra idea alla quale lavoreremo sarà quella relativa all'organizzazione di una o più iniziative legate alla memoria di Luigi Vanvitelli. Un omaggio doveroso nei confronti di un genio, che ha scritto la storia della nostra città". (ANSA).