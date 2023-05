Festa scudetto: telefonata Manfredi-De Laurentiis

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Telefonata tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'organizzazione della festa scudetto a chiusura del campionato la cui ultima giornata è in programma per domenica 4 giugno. In questa data gli azzurri giocano in casa l'ultima partita della stagione 22/23. Diverse le ipotesi su cui si discute e a cui si lavora che potrebbero essere oggetto di un incontro tra Manfredi e De Laurentiis nella giornata di mercoledì quando il sindaco di Napoli sarà a Roma per partecipare a un tavolo convocato presso il MIT per la realizzazione dell'Alta velocità Napoli-Bari. Rispetto alla festa scudetto, l'intenzione confermata dal sindaco Manfredi è di allestire palchi in alcune piazze della città e in alcuni Comuni dell'area metropolitana. (ANSA).