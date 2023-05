Spinge la compagna giù dal balcone durante una lite per soldi

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Ha spinto la compagna giù dal balcone, ad un primo piano di altezza superiore al solito, durante una lite per motivi economici. La donna è finita in ospedale, lui è stato arrestato per tentato omicidio.

L'episodio si è verificato ieri sera in via Lavinaio, nel centro antico di Napoli, dove gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti per una segnalazione di forti urla provenienti da un appartamento.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato personale del 118 soccorrere una donna; contestualmente, un uomo si è avvicinato raccontando di essere il compagno della vittima e di aver avuto con lei una violenta colluttazione.

I poliziotti, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno raggiunto in ospedale la vittima, che ha raccontato che il compagno, a seguito del suo rifiuto ad una richiesta di denaro, l'aveva colpita, raggiunta sul balcone dove avevano avuto una colluttazione, e infine spintonata facendola cadere nel vuoto.

Non è nota la prognosi della donna, che comunque non rischia la vita.

L'uomo 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. (ANSA).