Lo affiancano in scooter e gli rubano la moto

(ANSA)- AVELLINO, 13 MAG- Lo hanno affiancato a bordo di uno scooter e dopo averlo fatto cadere si sono impossessati della sua moto. È accaduto poco dopo la mezzanotte scorsa a Solofra, in provincia di Avellino. La vittima, minorenne, alla guida di una moto Enduro stava transitando in via Pastena per far ritorno a casa quando è stato affrontato da due giovani. Il furto si è consumato in una manciata di secondi. La vittima, che ha denunciato il furto ai carabinieri, ha rimediato lievi escoriazioni provocate dalla caduta. Indagini sono in corso da parte dei militari della locale Compagnia dell'Arma. (ANSA)