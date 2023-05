Pizza per Bono nel rione Sanità, tensione con i fotografi

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Una pizza nel rione Sanità per Bono Vox, che è a Napoli da alcuni giorni in vista dello spettacolo 'Stories of surrender' che lo vedrà esibirsi domani sera al teatro San Carlo, unica data italiana. Il frontman degli U2 si è recato a cena in una delle più note pizzerie cittadine, 'Concettina ai Tre Santi', dove si sono registrati però momenti di tensione all'arrivo di due fotoreporter che, accolti dal titolare, sono stati invece estromessi a suon di urla da due bodyguard del cantante. (ANSA).