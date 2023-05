Ambiente, al via a Portici il progetto 'Stasera mi butti…'

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 12 MAG - Migliorare la raccolta del vetro attraverso dotazione di più attrezzature e campagne comunicative: è l'obiettivo del progetto cofinanziato da Anci e Consorzio Recupero Vetro, nell'ambito del bando Sud per lo sviluppo della raccolta del vetro, presentato al Comune di Portici (Napoli). 'Stasera mi butti…' è lo slogan scelto nel centro vesuviano per raggiungere cittadini e scuole. Il Comune di Portici, attraverso l'assessorato all'Ambiente, ha aderito nel 2022 al bando Anci-CoReVe per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta che vanta una percentuale mensile media del 73%. Illustrato da Massimo Santucci di Officine Sostenibili, società di progettazione e comunicazione ambientale, il progetto prevede dotazione di carrellati (cassonetti con ruote) nuovi e capienti, campagna di comunicazione con brochure a condomini e attività commerciali, spot su tv, radio e social, incontri con cittadini e scuole. Le attrezzature saranno distribuite da Leucopetra, l'azienda di igiene urbana rappresentata dal direttore generale Alessandro Pacilli. "La nostra campagna grazie alla collaborazione con CoReVE e l'impegno costante e quotidiano di Leucopetra, ci permetterà non solo di implementare il servizio di raccolta porta a porta, ma di renderlo più efficace perché attraverso una campagna mediatica articolata su media e materiale informativo, nonché incontri pubblici con la città, vogliamo istruire i cittadini già molto diligenti, sul conferimento giusto" ha detto l'assessore all'Ambiente Florinda Verde "È importante separare rifiuti il più possibile, distinguere il vetro dai 'falsi amici' come ceramica e cristallo ma soprattutto promuovere campagne sul riuso e antispreco. Siamo certi che la cittadinanza saprà ancora fare la sua parte nella costruzione di un mondo migliore". Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo: "Siamo decisi ad avviare percorsi di miglioramento attraverso la collaborazione con CoReVe, nello smaltimento del vetro, aumentando la quantità dei punti raccolta di prossimità e sensibilizzando la cittadinanza". Presenti alunni degli Iss 'Levi' e 'Nitti' impegnati nel progetto di giornalismo ambientale con il Comune 'Educational Goal'. (ANSA)