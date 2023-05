Droga dietro le plafoniere, arrestato 65enne a Portici

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 09 MAG - Nascondeva droga dietro plafoniere della sua abitazione: un 65enne, sottoposto a libertà vigilata, è stato arrestato nel corso di un'attività della Polizia di Stato a Portici (Napoli). Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e personale della Squadra Mobile, con il supporto dell'Unità Cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato l'abitazione dell'uomo e, dietro a due plafoniere, hanno rinvenuto dodici involucri contenenti circa 1 kg e 200 grammi di hashish, trentotto dosi contenenti circa 400 grammi di cocaina, un micro telefono e un bilancino di precisione. In una piccola cassaforte e nell'armadio della camera da letto, hanno rinvenuto altri quattro micro telefoni, due telefoni cellulari, un tablet, un bilancino di precisione, un block notes e un foglio manoscritto con cifre e nomi, materiale per il confezionamento della droga e 2mila euro. Il 65enne dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E sempre a Portici gli agenti del locale Commissariato nella camera da letto dell'abitazione di un 48enne hanno rinvenuto un contenitore con venticinque involucri contenenti circa 75 grammi di hashish, un coltello da cucina e 620 euro. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA)