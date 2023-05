A Vico Equense è scontro sulla pizza a metro

(ANSA) - VICO EQUENSE, 09 MAG - Scontro a Vico Equense sul marchio di Denominazione Comunale lanciato dall'amministrazione della cittadina campana a tutela di uno dei suoi piatti simbolo, la pizza a metro. Un logo, "Vico al Metro", attraverso il quale la giunta vuole confermare Vico come "Città della Creatività enogastronomica". La decisione ha scatenato la reazione della famiglia Dell'Amura, titolare di Pizza a Metro - l'Università della pizza, luogo culto del prodotto gastronomico.

"Chi è stato primo - fanno sapere i Dell'Amura - resterà per sempre primo: nessuno può impedire a nessuno di fare una pizza e di venderla al metro, ma la ricetta originale e autentica è quella che fu inventata da Luigi Dell'Amura, conosciuto come Gigino, il 4 settembre 1959. Un prodotto che ha fatto la storia della pizza segnando una svolta che è poi rimasta intatta nel tempo e che ha fatto la storia, diventando perciò tradizione".

"Siamo riusciti - afferma il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, che difende con forza il suo progetto - a raccontare la storia di una nostra eccellenza. Assieme a tante altre iniziative che stiamo portando avanti ci proiettiamo con sempre maggior determinazione ad accogliere la stagione turistica e la candidatura di Vico Equense a Città creativa del Gusto Unesco".

(ANSA).