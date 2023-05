Rapina al centro scommesse, carabinieri arrestano 18enne

(ANSA) - POZZUOLI, 06 MAG - Con l'accusa di aver messo a segno una rapina all'interno di un centro scommesse di Pozzuoli (Napoli) i carabinieri della cittadina flegrea hanno arrestato oggi un 18enne. Il giovane che è stato raggiunto da una un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica è ora ai domiciliari.

L'attività investigativa, condotta dalla stazione carabinieri di Pozzuoli, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 18enne, il quale la sera del 3 gennaio si sarebbe introdotto all'interno di un centro scommesse, con il volto coperto ed armato di coltello, arma che avrebbe usato al fine di farsi consegnare da un dipendente l'intero incasso giornaliero, ammontante a più di 20.000 euro. Le analisi dei sistemi di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale, nonché delle telecamere disseminate lungo tutto il percorso seguito dall'indagato prima e dopo la rapina in trattazione, hanno permesso di raccogliere importanti elementi sia in merito al tipo di motociclo utilizzato per la fuga - risultato rubato - che degli indumenti indossati al momento della rapina. (ANSA).