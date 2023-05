Scudetto Napoli: Diego jr, papà sta festeggiando in paradiso

Diego, lui, c'è sempre. Anche 33 anni dopo l'ultimo trionfo in campionato. Tra le facce dei protagonisti che hanno conquistato il terzo scudetto stampate su bandiere, striscioni, sciarpe, o anche da solo, il volto di Maradona campeggia in questi giorni di festa nella Napoli azzurra. Persino il suo profilo Instagram, gestito dai figli e rimasto aperto per tenere vivo il ricordo del Pibe, dà idealmente parola al 10 con un 'Grazie Ragazzi'.

Nessuno lo ha dimenticato, i giovani ne ammirano le gesta sui social o in tv: immagini per niente stinte nonostante il tempo trascorso. Questo è il momento dell'emozione anche per Diego Armando Maradona junior, figlio napoletano del Pibe de Oro.



"Penso che questo - spiega all'ANSA- sia uno scudetto tanto bello quanto insperato. Perchè ovviamente all'inizio nessuno ci dava come candidati al successo. Però questa squadra si è poi meritata sul campo quello che ha guadagnato durante tutto il campionato. E' stata una squadra meravigliosa, penso che sia stato forse il Napoli più bello di sempre".



Anche di quello che conquistò due scudetti e una Coppa Uefa, quello di Maradona? "Io credo sicuramente una cosa. Sono due epoche diverse, due squadre diverse. Però, secondo me, questo è stato sicuramente il Napoli più dominante della storia. Quello di papà, è vero, ha vinto il primo, il secondo scudetto, la Coppa Uefa, però questo Napoli il campionato lo ha stracciato. Non c'è mai stata storia, sin dalla prima giornata. Ci siamo abituati alla anormalità di una squadra veramente forte. In Champions - ricorda Diego jr - sono stati necessari due arbitraggi alquanto insufficienti per metterci fuori. Il Napoli ha anche 'saputo' quando perdere".

In che senso? "La partita in casa di campionato con il Milan che è nata storta ma è stata una sconfitta ininfluente che portò i rossoneri a -20 punti. Figuriamoci. Insomma, io credo che quest'anno si siano veramente allineati i pianeti, con una squadra perfetta in tutto e per tutto". Ma non c'era nessun Maradona in questo Napoli. "Secondo me sì - risponde invece Diego jr - e parlo di Luciano Spalletti. Assolutamente. Senza nulla togliere ai giocatori che sono stati ovviamente fondamentali, dal primo all'ultimo perchè si parla tanto degli attaccanti, di chi ha fatto giustamente la differenza come Osimhen e Kvaratskhelia. Però in questo scudetto è stato fondamentale ad esempio Simeone che ha segnato i 2 gol più importanti dell'anno. E con la Juve Raspadori ha segnato il gol decisivo. Questa è la vittoria di un grande gruppo. Questa è una vittoria di un gruppo coeso, guidato da un allenatore strepitoso".

Ma questa squadra può aprire un ciclo? "Io ho aspettato 33 anni della mia vita per questo successo. Fatemelo godere e poi a giugno se ne riparla". In cielo, è sicuro che Maradona "stia festeggiando. Anche per lui sarà bellissimo anche se però c'è un po' di tristezza: credo che si sarebbe meritato viverla questa gioia. Ma nello stesso tempo ha una nuvola privilegiata dalla quale assistere al trionfo". E il popolo napoletano lo ricorda sempre, come dimostrano i muri, le facciate dei palazzi, i vicoli dove il volto e il nome di Maradona sono lì a testimoniare l'affetto mai venuto meno. "Questo per me - dice Diego jr - è per me un motivo di grandissimo orgoglio. C'è una frase che dice 'Chi ama non dimentica'. Ed è proprio vero. Non è solo una frase, la gente di Napoli non lo ha mai dimenticato. Lo si è visto nei momenti difficili ed in quelli belli".