Infermiera trascinata per i capelli in ospedale a Napoli

Una infermiera di triage dell'Ospedale del Mare di Napoli è stata aggredita da una paziente in attesa di visita. Lo denuncia il gruppo Fb 'Nessuno tocchi Ippocrate' che raccoglie le segnalazioni relative alle violenze ai danni di sanitari. L'infermiera è stata trascinata per i capelli per diversi metri, il motivo è sempre lo stesso; l'impazienza. La donna è stata refertata dal pronto soccorso ricevendo una prognosi di 5 giorni.

"Ancora una donna aggredita durante il suo orario di servizio, le tutele sono ancora insufficienti", la denuncia di 'Nessuno tocchi Ippocrate'. Dall'inizio dell'anno le aggressioni nel territorio dell'Asl Napoli 1 sono state 20 mentre 34 quelle tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2.



