Cantone, per il Napoli è stato lo scudetto inatteso

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Questo è stato uno scudetto inatteso e quindi dal sapore particolare ma il più bello rimane il primo, quello del 1987 perché allora sembrava impossibile potesse accadere": parola di Raffaele Cantone, magistrato campano ora procuratore a Perugia e grande tifoso del Napoli neocampione d'Italia. Che ha seguito la partita decisiva di Udine da casa sua, in famiglia.

"All'inizio di questo campionato io ero uno di quelli che storcevano il naso sulla competitività della squadra" ammette Cantone parlando con l'ANSA. "Erano andati via Insigne, Mertens e Koulibaly - aggiunge - e quindi temevo che la squadra si fosse indebolita. E' vero, in campionato è partita subito forte ma anche negli anni scorsi era capitato di fare da lepre e poi di essere raggiunti. Questa volta non è successo e vittoria dopo vittoria è stata una scoperta inattesa".

Per il magistrato le "chiavi di volta della stagione del Napoli sono state le vittorie in casa contro la Juventus e la reazione dopo la sconfitta con l'Inter".

Il "grande rammarico" resta invece l'eliminazione dalla Champions. "Il Napoli che ha affrontato il Milan - sottolinea Cantone - non è stato quello in piena forma delle settimane prima, ha avuto un calo fisiologico, ma comunque la squadra non è stata inferiore ai rossoneri nelle due partite. Però in Champions si poteva arrivare almeno in finale".

Per Cantone diversa è anche la città del primo scudetto da quella di oggi. "Nel 1987 Napoli era in difficoltà - dice - e la vittoria del campionato segnò l'inizio del riscatto. Ora è più in salute e il tricolore consolida questo quadro. E' la ciliegina sulla torta".

Dopo avere guidato l'Autorità anticorruzione, l'attuale procuratore di Perugia è stato accostato a numerosi prestigiosi incarichi. E alla domanda se si vedrebbe allenatore, centravanti o regista di questo Napoli risponde con il sorriso: "mi vedrei bene come spettatore perché lo stadio mi manca ma considerando la stanchezza e i tanti impegni perugini non penso di riuscire nemmeno a fare quello...". (ANSA).