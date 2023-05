Esce 'Ho piantato un albero', il nuovo album di Marco Gesualdi

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Ritorno discografico in grande stile per l'ex 666 Marco Gesualdi: dopo quattro anni dall'album "NOW Naples Open Words" il chitarrista e compositore strumentale partenopeo torna con un lavoro ricco di collaborazioni come evidenzia una nota. L'album intitolato "Ho piantato un Albero" sarà pubblicato il 5 maggio dalla Clapo Music/Marechiaro Edizioni Musicali del produttore Claudio Poggi, in collaborazione con il Centro Musica Yellow Submarine, ed è anticipato dall'omonimo brano che vede la partecipazione di Simona Boo (voce dei 99 Posse, Comoverao, Passione tour) e Maurizio Capone (leader dei BungtBangt). "Ho piantato un Albero" verrà presentato con un concerto sabato 6 maggio in occasione della manifestazione "Planta, il giardino e non solo"; evento dedicato alle piante e all'ambiente curato dall'Università Federico II che si svolge nell'Orto Botanico di Napoli.

Il live showcase, introdotto dal giornalista Michelangelo Iossa, comincerà alle ore 16 e si preannuncia come una festa della musica e della natura. Il concerto sarà arricchito dalla presenza di special guest che hanno collaborato alla stesura dei brani, tra questi Boo e Capone. Gli undici brani che compongono "Ho piantato un albero" sono stati scritti, si sottolinea, "con l'intento di dare voce al valore della natura e ad un "ecosistema interiore" e l'artista si propone "come 'giardiniere dell'anima' concept nato da un profondo momento di riflessione, proiettato verso la ricerca dell'essenza". L'album, si evidenzia ancora, "è caratterizzato da un mood sonoro originale e coinvolgente, che spazia dal pop al jazz, dall'acustico all'elettronico" e, come afferma lo stesso Gesualdi, "le canzoni sono undici giovani alberi per dare riparo, frutti, radici e aria buona per tutti". I brani rappresentano un "gesto-azione", hanno la funzione "di radice ma anche di antenna, con vibrazioni che ondeggiano tra terra e cielo come dal profondo dell'anima fino ad arrivare al metafisico. Insomma è un disco di canzoni, molte di queste nate da una collaborazione creativa con altri musicisti". (ANSA).