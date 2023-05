Festa scudetto: De Laurentiis, domenica in campo con Sorrentino

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - La festa scudetto nello stadio Maradona che era stata organizzata domenica scorsa dopo Napoli-Salernitana, e sfumata per il pareggio ottenuto dagli ospiti, sarà riproposta domenica prossima nell'impianto di Fuorigrotta, al termine di Napoli-Fiorentina. Lo conferma il presidente Aurelio de Laurentiis dopo il vertice in prefettura: "Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco ai napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare, ma quella manifestazione la riproponiamo domenica contro la Fiorentina".

"Viviamo - ha proseguito - giorni di entusiasmo immenso a Napoli. Spesso sentivo dire che non avremmo mai vinto il campionato, ma in estate a una domanda sui campioni che andavano via risposi che invece avremmo vinto lo scudetto. In questi giorni in città e in me c'è entusiasmo totale. Per quanto mi riguarda soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta. Ci sono annate più importanti e altre meno importanti ma vorrei che Napoli rimanesse sempre lubrificante di ottimismo, vorrei che i napoletani iniziassero un nuovo corso partendo da questo Napoli in campo, vorrei che dicano di essere orgogliosi, invece dell'avvilirsi che c'è spesso". (ANSA).