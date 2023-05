Contrabbando di gasolio, maxi sequestro nel Napoletano

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Quasi 46 mila litri di gasolio di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, dove sono state anche denunciate due persone.

Le fiamme gialle hanno sequestrato, contestualmente, quasi 11.000 litri di benzina insieme con un deposito commerciale e un'autocisterna. Tutto è partito da un autoarticolato sospetto diretto verso un deposito di una società che commercia prodotti petroliferi all'ingrosso. Quando è iniziato lo scarico del gasolio, i finanzieri hanno eseguito i controlli dai quali è emerso che non c'erano documenti comprovanti la provenienza lecita del gasolio.

L'autista del mezzo e il legale rappresentante del deposito sono stati denunciati alla Procura di Nola oltre che per i reati di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa, anche per irregolarità nella circolazione dei prodotti energetici e per violazione alla normativa sulla prevenzione degli incendi: il deposito, infatti, era sprovvisto delle autorizzazioni dei vigili del fuoco. (ANSA).