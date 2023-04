Sequestrati dalla Gdf 18mila capi falsi del calcio Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Un deposito di 200 metri quadrati nel quale era stoccati oltre 18mila capi contraffatti della Società sportiva calcio Napoli, è stato scoperto dalla guardia di finanza partenopea a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. La merce, secondo una stima, avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 800mila euro. I baschi verdi del gruppo pronto impiego, che hanno denunciato un cittadino marocchino, ritengono di avere bloccato una delle filiere di rifornimento dei prodotti illegittimamente riferiti alla squadra partenopea. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, dal paese vesuviano smistava la merce destinata a essere venduta nelle zone del capoluogo campano maggiormente frequentate dai turisti, come via Toledo, Mergellina, il centro storico, nei pressi dello stadio Maradona e nei diversi mercati rionali dei quartieri più popolosi della città.

Molti capi contraffatti avevano il falso logo Emporio Armani Ea7 insieme con il marchio Ssc Napoli. All'uomo vengono contestati i reati di contraffazione e ricettazione. (ANSA).