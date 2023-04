Qatargate: per 'consegna' Cozzolino nuovo rinvio al 2 maggio

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Nuovo rinvio - è il quarto - da parte della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli, in relazione alla richiesta di "consegna" dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato dalla procura federale belga nell'ambito del cosiddetto "Qatargate".

La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le richieste dei legali di Cozzolino - avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro - rinviando al 2 maggio, con l'obiettivo di avere maggiori informazioni dall'autorità giudiziaria belga circa la situazione carceraria che Cozzolino si troverà eventualmente ad affrontare in Belgio (l'europarlamentare soffre di patologie cardiache), ma anche e soprattutto sul fondamento delle accuse della Procura federale belga. (ANSA).