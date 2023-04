Due arresti per spaccio di droga a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Due distinte operazioni antidroga sono state portate a termine dalla polizia a Napoli nel pomeriggio di ieri.

Gli agenti del commissariato Decumani, nel transitare in via Sedile di Porto, hanno notato uno scooter con in sella un uomo che dopo essersi affiancato ad un passante gli ha consegnato una banconota in cambio di qualcosa. I poliziotti hanno bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 125 euro ed un telefono cellulare, mentre l'acquirente è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 2 grammi.

A.A., 50enne casertano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Alle Case Nuove invece il secondo arresto con gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato che hanno notato in via Antonio Toscano una donna in sella a uno scooter che stava per consegnare le chiavi al conducente di un'auto ma, alla loro vista, le ha nascoste in una borsa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi rinvenendo nel baule dello scooter un bilancino di precisione, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga, mentre nell'auto hanno trovato un rotolo di cellophane; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto un borsone con due buste contenenti oltre un kg di marijuana. V.C., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la donna è stata denunciata per lo stesso reato. (ANSA).