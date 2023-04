Appalti: vice presidente Campania, non condivido allarmismo Anac

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Nel nuovo codice degli appalti vedo luci e ombre, ma non condivido l'allarmismo dell'Anac rispetto al fatto che gli appalti sarebbero troppo veloci.

Volesse il cielo. Chi ha detto che le cose lente sono oneste e invece quelli veloci sono una truffa? Anzi le cose veloci danno meno tempo per fare un imbroglio". Così Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, in merito al nuovo codice degli appalti ed ha aggiunto: "L'importante è che le cose siano veloci perché sono chiare, perché definiscono le responsabilità. C'è un principio importante all'inizio: il principio del risultato perché per la prima volta si dà ruolo all'amministrazione che raggiunge uno scopo e poi c'è l'altro principio quello della fiducia, cioè si smette di criminalizzare a priori gli operatori economici e l'imprenditore e si ragiona in termini di fiducia". (ANSA).