Trasporti: funicolare centrale di Napoli ferma per un'ora

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - La funicolare centrale di Napoli è rimasta ferma, nel pomeriggio di oggi per circa un'ora, a causa di un guasto tecnico: lo si apprende dal sito dell'Anm.

Uno stop che ha causato notevoli disagi agli utenti perché è avvenuto proprio in un orario in cui le corse sono particolarmente affollate. (ANSA).