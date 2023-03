Il fossile di dinosauro Ciro 'vola' in Giappone

(ANSA) - CASERTA, 28 MAR - Fino al prossimo 18 giugno 2023, il fossile di Dinosauro noto come "Ciro", rinvenuto a Pietraroja (Benevento), sarà esposto presso il Museo nazionale della natura e delle scienze di Tokyo nell'ambito della Dino Expo 2023. Lo spiega una nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, diretta da Gennaro Leva, che esprime soddisfazione "per la partecipazione ad una mostra dall'alto valore scientifico, aperta ad un pubblico di specialisti e non solo, che rappresenta un'opportunità per la conoscenza e la diffusione del patrimonio paleontologico beneventano".

Un risultato raggiunto da Leva e dal suo staff al termine di un lungo iter autorizzativo; durante il trasferimento e l'allestimento del reperto, i funzionari della Soprintendenza hanno lavorato in stretto contatto con il direttore del Museo giapponese Makoto Manabe.

L'esposizione, che conta migliaia di visitatori anche con picchi di trentamila persone al giorno, permetterà di ammirare una ricca collezione di fossili e le più rilevanti scoperte paleontologiche degli ultimi anni.

Da lungo tempo il museo nipponico ha richiesto in prestito il fossile, il primo dinosauro ritrovato in Italia e pubblicato sulla rivista Nature nel 1998, ma solo quest'anno il trasferimento è stato realizzato con successo. Ciro è noto nella comunità internazionale dei paleontologi come uno dei fossili più importanti per lo straordinario e unico stato di conservazione degli organi interni dopo 110 milioni di anni. La Soprintendenza, in vista del ritorno di Ciro in Italia, sta inoltre programmando una sua più adeguata esposizione e nuove attività di conoscenza e promozione. (ANSA).