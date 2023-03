Giovane ucciso a Napoli: sindaco, 'verso più forze dell'ordine'

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - "In queste ore ci sono stati contatti tra il Prefetto e il ministero dell'Interno e mi risulta che si stia lavorando su un ulteriore impegno di forze dell'ordine e su nuove modalità operative che riguardano una serie di aree della città: piazza Garibaldi, il lungomare e Mergellina". Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda relativa agli episodi di violenza giovanile che la notte di domenica hanno causato la morte di un ragazzo proprio nell'area di Mergellina.

Manfredi, nel sottolineare che il tema è stato oggetto ieri della discussione nel Comitato per l'Ordine e la sicurezza, ha detto che "nei prossimi giorni avremo ulteriori incontri per definire meglio". (ANSA).