Fabio Triunfo nuovo presidente dei Consulenti del Lavoro Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Fabio Triunfo è il nuovo presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Il Consiglio Provinciale partenopeo lo ha eletto all'unanimità dopo la scomparsa di Edmondo Duraccio. All'ufficio di presidenza sono stati designati Francesco Capaccio (consigliere segretario) e Giusi Acampora (consigliere tesoriere). Completano i vertici del CPO di Napoli i consiglieri Carlo Astarita, Massimo Contaldo, Pietro Di Nono, Alessandra Iovino, Maddalena Vitalone e Gennaro Salzano.

Triunfo, iscritto ininterrottamente all'Ordine di Napoli da gennaio 1996, già delegato provinciale all'Assemblea dell'Ente di Previdenza della categoria dal marzo 2011, ha ricoperto la carica di consigliere, responsabile della comunicazione istituzionale del CPO di Napoli e di consigliere tesoriere da settembre 2020. "Proseguirò il sentiero tracciato dal compianto presidente Duraccio attraverso il dibattito sui temi dell'occupazione - ha sottolineato Triunfo - ampiamente discussi al XIX Master in diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario e al VII Forum lavoro, occupazione, imprese & libere professioni. Nello specifico sul nuovo mercato del lavoro tra opportunità di crescita e crisi da superare negli scenari post-pandemia, legati alla trasformazione delle aziende e con i nuovi progetti di sviluppo inseriti nel Pnrr, sulla riforma della retribuzione, e la definizione e normazione di rappresentatività sindacale, in cui si sono confrontati, in diverse tavole rotonde, gli esponenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese".

"Il futuro della professione di Consulente del Lavoro - ha aggiunto - è già iniziato all'insegna di transizione digitale, ecologia, intelligenza artificiale, metaverso, blockchain, che vede sempre di più la necessità di creazione studi professionali multidisciplinari". (ANSA).