Calcio: Spalletti "demeriti altrui? No, meriti tutti nostri"

"Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario: si parla di demeriti delle inseguitrici, ma in realtà ha tanti meriti il Napoli": così il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, dopo il poker rifilato al Torino. "Si facevano trasmissioni - le parole dell'allenatore toscano - dicendo che avremmo patito il rientro dal Mondiale, invece sono state le altre ad averle subite e oggi abbiamo colto l'occasione di prenderci un vantaggio verso qualcuno". Il terzo gol è stato spettacolare: "Me lo porto dietro e ne parlerò con gli amici - dice Spalletti - perché Di Lorenzo ha fatto l'extraterrestre, Olivera ha messo in mezzo un gran cross e in area c'era un drago: sì, Osimhen è davvero un drago con due teste".

Juric vuole voltare pagina dopo la pesante sconfitta: "Ho poco da rimproverare, ma avremmo dovuto metterci più attenzione - commenta il tecnico del Torino - perché abbiamo regalato il primo gol che è arrivato da rimessa laterale: loro sono già forti, se in più facciamo questi errori…". Lo stadio Grande Torino è stato letteralmente invaso dai tifosi partenopei: "E' un bene per la città Napoli, un po' meno per noi perché non è bello subire quello che abbiamo subito noi oggi" l'amarezza di Juric nel vedere gli spalti poco granata.