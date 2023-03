Open Fiber, a Napoli rete ultraveloce per oltre mille civici

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Ridurre ulteriormente il divario digitale per garantire a tutti il diritto alla connessione diventato fondamentale per lo studio, il lavoro, le attività d'impresa e lo svago. E' l'obiettivo di Open Fiber - di cui è amministratore delegato Mario Rossetti - per la città di Napoli dove ha avviato, nei mesi scorsi, i lavori legati al Pnrr. Gli interventi rientrano nell'ambito del 'Piano Italia a 1 Giga' che consentirà di connettere alla rete ultraveloce in fibra ottica oltre mille numeri civici del capoluogo partenopeo. E dunque a lavori conclusi, Napoli sarà coperta dalla fibra ottica d'ultima generazione nella sua interezza. L'intervento di Open Fiber su Napoli prevede la copertura di zone finora non raggiunte da reti ad altissima capacità (VHCN - Very High Capacity Network): in particolare, i lavori si concentrano in alcune aree dei quartieri dell'area occidentale ( Pianura e Soccavo), dell'area nord (Secondigliano e Camaldoli) e nella zona industriale. Nel capoluogo campano Open Fiber ha già connesso oltre 417mila unità immobiliari con un investimento privato di circa 120 milioni di euro, realizzando una rete di telecomunicazioni in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), unica soluzione tecnologica in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

Prestazioni che agevolano la fruizione di numerosi servizi: dalla telemedicina allo smart working, fino alla didattica a distanza. La rete ultrabroadband consente inoltre di connettere i servizi pubblici comunali, abilitando la cosiddetta smart city che rende i centri urbani moderni, tecnologicamente all'avanguardia e a prova di futuro. Ma in Campania i lavori di Opne Fiber legati al Pnrr non riguardano soltanto il capoluogo.

Interventi sono in corso anche in altri Comuni e la prima fase prevede una copertura di oltre 16mila civici, equivalenti a circa 40mila unità immobiliari. (ANSA).