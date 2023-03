Napoli si esalta e ora sogna scalata Champions

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Passare per la prima volta ai quarti di finale di Champions League, sapendo di avere una strada verso lo scudetto molto dritta davanti e, quindi, con la chance di giocarsi le giuste carte in Europa. È così che il Napoli esce dalla serata magica al Maradona contro l'Eintracht Francoforte, la squadra che lo scorso anno ha vinto l'Europa League ma ora ha preso un 5-0 in due match dagli azzurri, ammettendo, per bocca del tecnico Oliver Glasner, che è stata una "vittoria meritata degli azzurri. Accettiamo - ha detto - che il Napoli è troppo forte per noi, li vediamo al livello delle top, come il Bayern Monaco".

Una seconda laurea sul campo ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti che aveva già incassato, gradendoli fino a un certo punto, i complimenti del tecnico del Manchester City Guardiola secondo cui "il Napoli in questo momento è la più forte d'Europa". Lauree in una Champions League che si avvicina alla stretta finale, con in campo davvero solo le grandi come dice l'urna di domani che a mezzogiorno, dalla sede Uefa, scriverà il destino delle otto rimaste con i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali, verso la finale di Istanbul il 10 giugno. Spalletti incassa i complimenti senza esaltarsi, sa che dall'urna può pescare Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e Benfica, ma che lo possono attendere anche le sfide italiane contro Inter o Milan. Ma il livello ai quarti è questo, altissimo, e il Napoli ne aveva voglia. Nell'epoca Maradona dopo aver vinto i due scudetti aveva velocemente detto addio all'allora Coppa dei Campioni. Ora nell'era De Laurentiis era arrivato per tre volte agli ottavi, perdendo contro Chelsea, Real Madrid e Barcellona. Stavolta Napoli sogna di continuare la scalata europea nello stesso anno in cui vuole al più presto festeggiare il terzo scudetto.

Strada ce n'è, ma la voglia è altissima: "La Champions League - spiega oggi Giacomo Raspadori - è un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorno facciamo del nostro meglio, ci impegniamo affinché tutto vada nel migliore dei modi, questo è l'entusiasmo giusto per affrontare le prossime partite". L'ex attaccante del Sassuolo oggi è tornato a fare allenamento personalizzato in campo e spera di tornare presto a giocare, approfittando anche della sosta per la nazionale che per il Napoli arriva dopo la sfida in casa del Torino di domenica pomeriggio. Anche con i granata la voglia è di vincere, portando in copertina il volo di Osimhen sul primo gol contro l'Eintracht che lo stesso attaccante ha postato sui social scrivendo: "La scorsa notte è stata magica, Dio è grande!". (ANSA).