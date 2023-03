Napoli-Eintracht: guerriglia in centro, paura tra la gente

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati.

È lì che una vettura della Polizia è stata incendiata, mentre un'altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata: infranti i vetri. Danni anche a una terza auto.

Terrore tra i passanti e i commercianti della strada.

Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che da stamattina in corteo avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a dividere le fazioni e a disperdere gli ultras. (ANSA).