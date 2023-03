Turismo: Manfredi, alla Bmt in mostra le eccellenze

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - NAPOLI, 14 MAR - Taglio del nastro per la Bmt, la Borsa mediterranea del turismo, alla presenza del ministro Daniela Santanchè. Con lei a dare il via alla fiera dedicata al mondo dei viaggi ci saranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, l'ad di Enit, Ivana Jelinic, e il patron di Progecta, Angioletto de Negri. L'appuntamento è per il 16 marzo alla Mostra d'Oltremare alle 11.30.

"Con la Borsa Mediterranea del Turismo, evento fieristico tra i più importanti del Centro Sud, tornano in mostra le eccellenze del nostro territorio - dice il sindaco Manfredi - è un'occasione importante per analizzare i primi straordinari risultati che Napoli sta ottenendo in termini di flussi e per capire come mettere ulteriormente in luce le potenzialità di un settore che è motore trainante dello sviluppo del Paese. Come amministrazione comunale stiamo investendo in questa direzione per assicurare un'offerta turistica di qualità e sempre più destagionalizzata per essere ancora più protagonisti in Italia e nel mondo".

Dopo l'avvio della manifestazione, spazio alla conferenza stampa della Regione Campania e a seguire a quella della Regione Emilia-Romagna. "La Regione Campania - sottolinea l'assessore al Turismo, Felice Casucci - conferma il sostegno alla Bmt che costituisce un'opportunità di promozione turistica territoriale e momento significativo di confronto sulle declinazioni turistiche delle altre regioni italiane. Questo sarà l'anno del riposizionamento e della competitività a livello internazionale secondo linee di intervento più innovative, trasparenti e durature".

Novità dell'edizione 2023 è l'apertura al pubblico (sabato 18 dalle 10 alle 17) con il salone dove sarà possibile scegliere in anteprima le proprie vacanze e scoprire destinazioni e offerte proposte dagli espositori. (ANSA).