Nuovo programma Rai Napoli venerdì 17, De Luca tira fuori corno

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Tra gli eventi per celebrare i 60 anni del centro di produzione Rai di Napoli anche un programma radio, una serata di musica all'auditorium Rai ambientata in uno studio di color viola, e volutamente messa in palinsesto venerdì 17 per sfidare - hanno spiegato i vertici Rai nel corso della conferenza stampa di oggi - ironicamente la scaramanzia.

L'annuncio non ha lasciato indifferente il governatore campano Vincenzo De Luca, presente all'appuntamento, al punto da suscitarne la reazione divertita. "Ho sentito i programmi che avete per il 2023 - ha esordito De Luca - e sono incuriosito da un evento programmato per venerdì 17, in uno studio viola.

Ebbene, la Regione è pronta ad offrirvi lumini e candelabri.

Battute a parte, terremo aperti tutti i reparti del Cto. Siamo gente prudente. Anche se siamo violentemente contro questo senso comune superstizioso", ha concluso il governatore, tirando fuori dalla tasca e mettendo sul tavolo un piccolo corno rosso che ha suscitato le risate della platea. (ANSA).