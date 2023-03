Si ribalta camion su Asse mediano, traffico da ore in tilt

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - A causa di un grave incidente stradale l'asse mediano nel tratto che attraversa il Comune di Qualiano è stato chiuso al traffico. Un camion che trasportava gas, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato perdendo parte del carico. Il traffico è paralizzato da ore, con pesanti ripercussioni anche lungo la circumvallazione esterna di Napoli.

Al momento (diversamente da quanto appreso in precedenza) la strada è ancora chiusa per consentire le opere di ripristino. Per i veicoli in direzione Lago Patria uscita obbligatoria al km 5,300 svincolo per SP 1; per i veicoli in dir. Acerra uscita obbligatoria al km 1,700 svincolo Giugliano. (ANSA).