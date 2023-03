Vanvitelli: mostre e convegni al Museo civico di Maddaloni

(ANSA) - CASERTA, 09 MAR - Il Museo Civico di Maddaloni (Caserta) celebra l'architetto Luigi Vanvitelli a 250 anni dalla morte, con la rassegna "Luigi Vanvitelli 1773-2023 - Per i 250 anni dalla morte", organizzata con la collaborazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea De Filippo e con il supporto dell'assessore alla Cultura Caterina Ventrone. Si tratta di un programma di conferenze, mostre, ed approfondimenti, che animerà il contesto culturale fino al mese di luglio, "e che si pone l'obiettivo di raccontare il genio di Vanvitelli soffermandosi su quelle che sono state le sue opere nel contesto maddalonese" spiega la responsabile scientifica del Museo Maria Rosaria Rienzo. L'evento di apertura è previsto per sabato 11 marzo (ore 17) presso la sede museale di via Nino Bixio; al termine sarà inaugurata la mostra "La Reggia di Caserta e l'Acquedotto Carolino - Litografie, Stampe, monete, medaglie, francobolli, annulli filatelici dal XVIII al XIX secolo", organizzata con l'Università di Napoli "Federico II", l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", il Liceo Statale "Don Gnocchi" di Maddaloni. (ANSA).