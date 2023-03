Reddito: Tridico, si dovrebbero seguire indicazioni europee

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - "Non abbiamo ancora calcolato quante persone perderanno il reddito di cittadinanza con l'introduzione della nuova misura del Governo. Il ministero ha in mano il dossier e immagino darà presto questa stima". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a margine di una conferenza stampa a Napoli con il governatore De Luca.

"Io penso che si dovrebbero seguire - ha detto Tridico - le indicazioni della Commissione Europea, ovvero la proposta di raccomandazione del settembre 2022 che prevede un reddito minimo per tutti. Tutti coloro che sono al di sotto di una certa soglia dovrebbero avere un reddito. Questo è quello che prevede la Commissione Europea e penso che sia giusto. Al momento però ci sono solo indiscrezioni sulla nuova misura ed è giusto aspettare la bozza definitiva". (ANSA).