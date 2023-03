Brucellosi, prosegue attività formativa sulla biosicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Prosegue l'attività divulgativa itinerante in favore del comparto agrozootecnico in Terra di Lavoro, disposta dal Commissario Straordinario.

Ieri presso la sede operativa di Teano del neocostituito Distretto Veterinario "Domitio", si è svolto un incontro formativo sulla biosicurezza rivolto agli allevatori del comparto bufalino della Provincia di Caserta.

I lavori sono stati aperti da Elena Feliziani, veterinario e responsabile "area C" del Distretto. I numerosi partecipanti hanno dimostrato grande interesse, rivolgendo molte domande al capitano Roberto De Liso, veterinario dell'Esercito, e alla Dr.ssa Antonietta Affinito, veterinaria dell'Asl di Caserta.

L'attività si inserisce nell'ambito del "Piano di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania", approvato con D.G.R.C. n. 104/2022, la cui esecuzione è affidata al Commissario Straordinario, generale Luigi Cortellessa.

Ad oggi più di 200 allevatori bovini e bufalini hanno partecipato ai 16 incontri itineranti, tenuti presso vari distretti veterinari del territorio Casertani, durante i quali gli interessati, oltre alla formazione, hanno potuto rappresentare anche singole problematiche.