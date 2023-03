Minorenne ferito con arma da taglio, denunciato un 18enne

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Un giovane di 17 anni, incensurato, è stato ferito la scorsa notte al petto e ricoverato nell'ospedale Cto, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Sarebbe stato colpito con un'arma da taglio. Il minore non ha fornito alcuna informazione utile alla ricostruzione dei fatti e al momento la dinamica è sconosciuta Otto i giorni di prognosi prescritti. Il 17enne, residente nel quartiere Chiaiano, è stato affidato ai genitori.

Qualche ora dopo un 18enne incensurato si è presentato presso la tenenza carabinieri di Melito di Napoli. Il giovane avrebbe ammesso di essere coinvolto nel ferimento del 17enne. Il fatto sarebbe accaduto in Via Monte Rosa, nel quartiere Scampia di Napoli per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

(ANSA).