A Napoli e' Osimhenmania,anche uovo Pasqua dedicato a bomber

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Osimhenmania. Non si potrebbe descrivere diversamente la frenesia che sta coinvolgendo, a Napoli, artigiani e pasticcieri innamorati dei protagonisti della fuga scudetto con in testa il bomber nigeriano. L'ultima trovata e' di un maestro cioccolataio di Sant'Anastasia, comune vesuviano, che ha realizzato un uovo di Pasqua con le sembianze del centravanti.

"Non mi aspettavo tante richieste - racconta meravigliato all'ANSA Umberto Pignatiello - la mia e' una produzione limitata, si tratta di una scultura di cioccolato fatta a mano, ha dei tempi lunghi di produzione, ho già finito le scorte di cioccolato ed ho ancora molte ordinazioni".

Com'e' successo per la torta Osimhen, non appena sono state pubblicare le prime foto sui social molti hanno contattato il laboratorio per ordinare il particolare uovo di Pasqua.

"Negli anni del Napoli di Sarri - ricorda Pignatiello - realizzai un uovo dedicato ad Hamsik, un uovo con la cresta".

Quel Napoli sfioro' il titolo. "Stavolta - si sbilancia Pignatiello tenendo tra le mani una delle uova - sono certo che qua dentro non ci sarà nessuna sorpresa!". (ANSA).