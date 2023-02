Pd: a Caserta ritirato ricorso su tessere, verso commissario

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Il ricorso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei circa 200 iscritti del Pd di Caserta contro le decisioni della commissione provinciale sull'anagrafe del tesseramento è stato ritirato. La decisione è stata resa nota oggi nell'udienza del tribunale dall'avvocato che ha spiegato come, concluse le primarie tra la nuova segretaria del Pd Elly Schlein e Stefano Bonaccini, "è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere" e da qui la "rinuncia al proposto ricorso cautelare".

Dopo lo stop del ricorso per la cancellazione di 3.800 tessere, le decisioni su quante accettare o tagliare viene ora rinviata al Pd nazionale, visto che la commissione dem di Caserta ha cancellato tutte le decisioni prese finora. Tra i problemi da affontare da Roma, spiega uno dei rappresentanti dem di Caserta, ci sarà anche la restituzione del fondo di iscrizione. A questo punto sembra naturale, viene sottolineato, la nomina del Pd di un commissario per la Provincia di Caserta, che continua a essere un territorio difficile per i dem, visto che non c'è un vero segretario provinciale eletto dagli iscritti dal 2019, quando fu eletto Emiddio Cimmino, che durò circa un anno. Poi, sia nel 2020 che nel 2021, il tesseramento non è stato convalidato e quindi c'è stato un commissario inviato da Roma, fino alla fine del 2022. Ora Caserta si prepara ad avere un nuovo commissario che sarà inviato da Schlein. (ANSA).