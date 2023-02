Investito da treno,morto writer ucraino.Aveva disegnato un cuore

(ANSA) - CASERTA, 28 FEB - E' un ragazzo ucraino di 24 anni la vittima dell'investimento ferroviario avvenuto oggi intorno alle 13 nel Casertano. Il ragazzo era probabilmente impegnato a fare delle scritte con bombolette spray da writer lungo un muro adiacente ai binari; a non molta distanza dal ritrovamento del cadavere, sul muro di un pilone c'era il disegno di un cuore, ed è probabile che l'abbia fatto proprio il 24enne.

Quel che è ipotizzabile inoltre è che il giovane indossasse delle cuffiette e fosse di spalle quando è stato travolto da un treno regionale della linea Napoli-Roma via Cassino.

Il corpo del 24enne nell'impatto è stato dilaniato e la Polizia Ferroviaria ha impiegato parecchie ore per identificarlo; ci è riuscita solo grazie al telefono cellulare, attraverso il quale sono stati contattati dei parenti che l'hanno poi identificato.

La Polfer non è invece ancora risalita al convoglio che ha colpito il ragazzo, il cui conducente potrebbe non essersi accorto di nulla. (ANSA).