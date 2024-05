A Boscoreale la rassegna musicale 'Premio Vincenzo Bellini'

Anche quest'anno si è svolta la Rassegna Musicale ''Premio Vincenzo Bellini'', presso l'Auditorium del MAV di Boscoreale, organizzata dall'I.C.2 Dati.

Il Concorso ha coinvolto tre categorie di giovani musicisti della Scuola Secondaria di 1° grado: Solisti, Ensemble, Orchestra appartenenti alle diverse scuole del territorio. La Rassegna Musicale, alla sua 5° Edizione, è stata organizzata e voluta dallo storico Direttore Artistico, nonché ideatore e ispiratore morale, il prof. Maestro Giuseppe Tarantino, per onorare la figura del celebre musicista V. Bellini legato alla città di Boscoreale. Mitezza e rigore hanno sempre contraddistinto il Maestro Tarantino. Con la leggerezza che gli è propria e con la sua eleganza, nel corso della sua carriera scolastica, si è contraddistinto per la sua capacità di penetrare nell'animo dei giovani e suscitare in loro l'interesse per la Musica, che, come tutte le arti, eleva lo spirito e trasforma la vita. Il prof. Tarantino, come ogni buon Maestro, passa il testimone della sua esperienza musicale ai colleghi che, in tutti questi anni, lo hanno affiancato e seguito: il prof. Antonio Buono, Maestro di clarinetto, il prof. Daniele Agatini, Maestro di violino, il prof. Gennaro Venditto, Maestro di chitarra, il prof. Biagio Filosa, Maestro di pianoforte, il prof. Pasquale Sorrentino, musicista e presentatore della Rassegna e il prof. Nicola Marano che con, il suo prezioso aiuto, ha sempre collaborato per la buona riuscita dell'evento.

Nell'ultima serata, dedicata alla premiazione, si è esibita l'Orchestra dell'IC. 2 Dati di Boscoreale con diversi brani e che è stata egregiamente diretta dai Maestri professori Daniele Agatini e Antonio Buono. Particolarmente significativa è stata l'esibizione del Maestro Gianfranco Iervolino, ospite d'onore della serata accompagnato alla chitarra dal Maestro Gennaro Venditto. Le Scuole partecipanti sono state: IC Carducci Trezza di Cava dei Tirreni, IC Buonocore Fienga Meta di Sorrento, IC Borrelli S.M la Carità che si è aggiudicato il Secondo Posto nell'Ensemble di chitarre, IC Cardinal Prisco di Boscotrecase che ha conquistato il Primo Posto per la categoria violino con l'esibizione di Giovanni Cavallaro e il Terzo Posto violino con l'esibizione di Tallarino Sara e il Primo posto per Orchestra; IC Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco che si è aggiudicato il Secondo Posto violino con l'esibizione di Gargiulo Aniello; IC I Capoluogo di Poggiomarino che si è aggiudicato il Primo Premio nell'Ensemble di clarinetti; IC Galvani Opromolla di Angri che si è aggiudicato il Terzo Posto nell'Ensemble di chitarre; IC Don Alfonso De Caro di Lancusi che si è aggiudicato il Secondo Classificato nell'Orchestra; IC Genovesi di San Cipriano Picentino che si è classificato Terzo Posto nell'Orchestra. A premiare i piccoli talenti, il Sindaco di Boscoreale avv.to Pasquale Di Lauro, il Preside uscente, prof. Pasquale Mirone, il Consigliere comunale l'insegnante Angela Malacario, la prof.ssa Annunziata D'Errico docente del conservatorio e la prima collaboratrice della reggente dell'IC 2 Dati, insegnante Giulia Fiorenza. La Giuria composta dai Maestri Antonio Buono, Giuseppe Tarantino, Annunziata D'Errico, Daniele Nocera, Miriam Iaccarino, violinista di spicco del panorama musicale italiano.

Attraverso l'esecuzione dei vari brani proposti dai solisti e dall'Orchestra, l'uditorio ha avuto modo di incontrare gli Autori importanti della musica italiana e internazionale e ci piace concludere con un'espressione del grande musicista Ezio Bosso: " La musica è una vera magia, non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi".



