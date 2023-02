Cadavere vicino binari, la vittima è stata investita da un treno

(ANSA) - CASERTA, 28 FEB - È stato investito da un treno l'uomo di circa 30-35 anni il cui cadavere è stato trovato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), non lontano dai binari della linea Roma - Napoli, via Cassino. È emerso dai primi accertamenti eseguiti dagli investigatori della Polizia Ferroviaria, che non hanno ancora identificato la vittima; i poliziotti dovranno anche individuare il convoglio che ha travolto l'uomo. A notare il cadavere un treno regionale che viaggiava tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino. (ANSA).