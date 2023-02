Giustizia amministrativa, in Campania cresce contenzioso sanità

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Nel corso del 2022 in Campania sono stati depositati al Tribunale amministrativo regionale 6214 ricorsi rispetto ai 5644 del 2021 con un incremento del 10 per cento. È quanto emerge dalla relazione del presidente del Tar Campania, Vincenzo Salamone.

L'incremento più significativo ha riguardato i ricorsi in materia di servizio sanitario nazionale. L'aumento dei giudizi in questa materia è stato del 452 per cento. Nel 2021, i ricorsi per la materia sanitaria sono stati 102.

Un contenzioso determinato, in Campania, dal passaggio ai cosiddetti "tetti di spesa per struttura" per le singole strutture autorizzate o accreditate dal precedente criterio, utilizzato per circa 20 anni, dei tetti di branca. (ANSA).