Turismo: Santanchè, a breve un piano per la Campania

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha annunciato che tornerà "tra poco" in Campania per presentare un Piano per il turismo della regione. A margine della sua partecipazione oggi al Nauticsud, Santanchè ha detto: "Vedrete, è un'idea semplice, e in quell'occasione mi auguro di vedere anche il presidente della Regione, De Luca. Ci presenteremo con una proposta, con il piano di fattibilità, con le risorse e con tutto quello che deve esserci perché io non ci sto che una città e una regione come la vostra non abbiano quello che è necessario per svilupparsi". (ANSA).