Santanchè, la nautica rende onore al brand Italia

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "La nautica rende onore al nostro brand Italia, ma si deve intervenire sui porti turistici che dovrebbero essere molti di più, perché aumenterebbero i flussi turistici da tutto il mondo e dobbiamo lavorare anche sul nuovo concetto di turismo nautico". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della sua partecipazione oggi al Nauticsud alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

La ministra ha sottolineato che l'Italia "ha 8mila chilometri di costa e dunque non avere il numero di marine che il Paese dovrebbe avere è un peccato, come ministero ci stiamo lavorando". Santanchè ha ricordato l'iniziativa del ministero per il wifi gratuito in alcuni porti turistici selezionati, "perché non possiamo avere porti non connessi nel mondo della connessione". Santanchè ha evidenziato che "la cantieristica è un pilastro dell'economia italiana e sta crescendo con numeri molto importanti. Il governo è molto vicino a questo settore e al Sud che dobbiamo fare crescere in termini di flussi turistici e di servizi. E' un impegno dimostrato anche con l'istituzione del ministero del Mare". (ANSA).