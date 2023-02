Carceri: agente schiaffeggiato da un detenuto a Benevento

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Ancora aggressioni nel carcere di Benevento dove un detenuto napoletano a preso a ceffoni il poliziotto penitenziario di turno. L'agente è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. A denunciare le violenze, avvenute ieri, è Claudio Marcangeli, segretario generale dell'AS.P.PE, organizzazione sindacale della Polizia Penitenziaria confederata con CON.SI.PE.

"Con molta facilità e ripetutamente - sottolinea Marcangeli - i poliziotti penitenziari beneventani sono oggetto di aggressioni e ciò ha messo fuori controllo l'ordine e la sicurezza del penitenziario sannita".

Per il segretario regionale Campania AS.P.PE confederata CON.SI.PE Luigi Castaldo "purtroppo il sistema penitenziario è imploso a discapito dell'immagine di un Corpo dello Stato che ogni giorno è bersaglio di criticità e difficoltà certamente non addebitabili all'umile servitore dello Stato di turno aggredito".

"Sono all'ordine del giorno le aggressioni a Benevento - ricorda il vice regionale Asppe Campania confederata Consipe Tommaso De Lia - che stanno demotivando il personale in prima linea che è oggetto di bersaglio di soggetti rivoltosi e facinorosi".

"Queste difficoltà operative - conclude Marcangeli - costringono questa organizzazione sindacale a programmare una manifestazione al carcere di Benevento, affinché i vertici dell'amministrazione Penitenziaria adottino provvedimenti idonei a ripristinare ordine e sicurezza all'interno del Capodimonte".

(ANSA).