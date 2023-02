Cospito:a Napoli studenti in corteo contro il 'no' di Nordio

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - E' partito dall'università L'Orientale di Napoli, occupata da ieri, un corteo degli studenti per protestare contro il 41 bis a Alfredo Cospito e la decisione del guardasigilli Nordio di confermare il provvedimento.

In corteo ci sono circa 40 giovani che hanno accesso dei bengala nel loro percorso per il centro di Napoli e sono ora giunti a via Santa Chiara, protestando in particolare contro la decisione del ministro della giustizia Nordio di rigettare la richiesta di revoca del 41 bis per Cospito. "Revochiamo il governo", è il coro dei ragazzi che procedono per la città e sono diretti a via San Domenico Maggiore. I ragazzi hanno attaccato in strada alcuni manifesti con la scritta "Tu cosa facevi mentre Alfredo Cospito moriva? Non restiamo a guardare, il 41 bis è tortura". (ANSA).