Cospito: ateneo L'Orientale occupato,noi contro disumano 41 bis

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - "L'Università deve essere il primo luogo dove mettere in ampia discussione il modello del 41 bis.

La nostra occupazione dell'Orientale di Napoli nasce dalla mobilitazione nazionale, in solidarietà con gli atenei di Roma e Milano. Si tratta ormai di una mobilitazione generale che vede le università in lotta con Cospito e contro il carcere duro e l'ergastolo". Così Marta, membro del Collettivo Universitario, spiega l'occupazione dell'ateneo napoltano, cominciata ieri e che prosegue. Dal balcone dell'istituto pende lo striscione con la scritta: "Orientale occupato contro 41bis - Alfredo libero".

"Ieri abbiamo tenuto qui - spiega la studentessa - un'iniziativa pubblica con tanti studenti, gli attivisti dell'ex Opg e altri comitati cittadini come quello contro il 41 bis; abbiamo discusso di questa pena e dei problemi carcerari, una situazione dura, che adesso vediamo attraverso la precarietà di Cospito, che è oltre i 100 giorni di sciopero della fame. Alla fine dell'assemblea abbiamo deciso che questa diventasse permanente, con l'occupazione, per mettere in discussione cose che sembrano normali, mentre non si riflette sulle condizioni disumane, la violenza intollerabile e inaccettabile di questo regime carcerario. Il 41 bis è stato condannato più volte anche da Ue e da Amnesty. Si parla di uno strumento volto a combattere mafia e camorra, ma noi le combattiamo ogni giorno, chiedendo diritti sociali, casa, salute, istruzione e altri diritti negati sui territori in cui, per questo, si insinuano le organizzazioni criminali".

Nell'occupazione anche i giovani dell'Ex Opg 'Je so pazz' di Napoli che, come spiega l'attivista Laura "porta solidarietà agli studenti nell'assemblea permanente e nell'occupare l'università, che deve tornare a essere luogo dove si discute di attualità. Noi siamo già stati in corteo contro il 41 bis. Lo stato si maschera per contrastare camorra e crimine organizzato contro cui noi lottiamo ma troviamo grave dati come il 112% di sovraffollamento nelle carceri, e i tanti suicidi nelle celle da chi viene trattato per anni come un animale". (ANSA).